Названа причина смертельного ДТП с футболистом Диегу Жота

03 июля 2025, 12:26

ДТП с футболистом Диегу Жота произошло из-за взрыва покрышки при обгоне

Диегу Жота (Фото: Instagram*/diogoj_18)

Причиной смертельного ДТП с футболистом Диегу Жота стал взрыв покрышки автомобиля, на котором он ехал со своим братом Андре да Силва. Как пишет BBC Sport, спортсмены хотели обогнать другое авто, когда у их Lamborghini на огромной скорости лопнула шина.