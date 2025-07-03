Названа причина смертельного ДТП с футболистом Диегу Жота
Причиной смертельного ДТП с футболистом Диегу Жота стал взрыв покрышки автомобиля, на котором он ехал со своим братом Андре да Силва. Как пишет BBC Sport, спортсмены хотели обогнать другое авто, когда у их Lamborghini на огромной скорости лопнула шина.
Как сообщалось ранее, спорткар повело и выбросило в кювет на трассе А-52 на западе Испании. После этого произошло возгорание, футболисты не выбрались наружу.
Диегу Жота было 28 лет, десять дней назад молодой форвард спраздновал свадьбу. Мужчина был обладателем ряда спортивных наград, включая Кубки страны и лиги. С 2020 года он играл за английский «Ливерпуль», а в январе текущего года был назван игроком месяца Английской премьер-лиги. Его брату Андре было 26 лет.
*Запрещен в РФ
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