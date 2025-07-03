Metaratings.ru: Хесус Медина продолжает тренироваться в общей группе «Спартака»
Хесус Медина продолжает заниматься в общей группе московского «Спартака». Как сообщает Metaratings.ru, на данный момент среди «красно-белых» нет игроков, отстраненных от совместных тренировок.
Перед этим «Чемпионат» сообщал, что Хесус Медина, Никита Чернов и Антон Зиньковский во вторник, 1 июля, тренировались отдельно от основной команды по решению главного тренера Деяна Станковича.
По данным Metaratings.ru, представители 28-летнего полузащитника ищут для него новое место. Услуги футболиста уже предложили нескольким бразильским клубам. Сам Медина открыт к переходу. Станкович также не возражает против его ухода.
Парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года за 6 млн евро. В прошедшем сезоне он провел 24 матча, отметившись 3 голами и 3 голевыми передачами.
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