Бывший футболист «Краснодара» Сабуа рассказал о будущем клуба
Сабуа: «Краснодар» сможет ещё побороться за трофеи
Бывший игрок «Краснодара» Леон Сабуа заявил, что после победы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) футбольный клуб способен побороться за другие трофеи.
«Возможно, было давление, переживание, клуб постоянно находится в верхней части таблицы, но никак не может зацепиться за трофей. Сейчас этот барьер пройден, «Краснодар» может стабильно ежегодно бороться за трофеи. В дальнейшем будет легче психологически к этому подходить», – сообщил Metaratings.ru Сабуа.Футбольный клуб «Краснодар» впервые стал чемпионом Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по итогам сезона-2024/25. Согласно турнирной таблице, команда под руководством Мурада Мусаева набрала 67 очков, опередив «Зенит» на одно очко.