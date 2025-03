Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб

«Я вижу, как каждый раз дети улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить их. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — сказал Овечкин, и ранее постоянно участвовавший в различных благотворительных проектах.

Об этом сообщил американский международный базовый кабельный спортивный канал ESPN. Российский хоккеист запустил компанию HE GR8 CHASE for Victory Over Cancer. В её рамках он будет жертвовать сумму, равную порядковому номеру следующей заброшенной им шайбы. Овечкин начнёт эту своеобразную спортивно-благотворительную акцию со следующего матча.Напомним, сейчас на счету Александра Великого, как его прозвали за океаном, 884 шайбы. До повторения «вечного» рекорда Гретцки, которого называют просто Великим, россиянину осталось забить 10 голов. И ещё одна шайба сделает единоличным обладателем нового рекорда хоккеиста из России.