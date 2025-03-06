Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб

Фото: iStock/RuslanShevchenko
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в последней игре и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забил гол, что позволило ему сократить отставание от Гретцки до 9 шайб. Последнему принадлежит рекорд результативности, равный 894 голам в 1487 матчах.
Напомним, что ранее Александр Овечкин пообещал жертвовать деньги в фонд помощи детям, болеющим раком. Средства будут поступать на счет организации после каждого забитого гола российского хоккеиста.
Читайте также:
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России
Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии
«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым
Напомним, что ранее Александр Овечкин пообещал жертвовать деньги в фонд помощи детям, болеющим раком. Средства будут поступать на счет организации после каждого забитого гола российского хоккеиста.
Читайте также:
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России
Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии
«Не согласен с Костей Цзю»: Чемпион WBA Вадим Туков оценил победу Бивола над Бетербиевым
Иван Мусатов