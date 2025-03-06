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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Фото: iStock/RuslanShevchenko

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в последней игре и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забил гол, что позволило ему сократить отставание от Гретцки до 9 шайб. Последнему принадлежит рекорд результативности, равный 894 голам в 1487 матчах.

Напомним, что ранее Александр Овечкин пообещал жертвовать деньги в фонд помощи детям, болеющим раком. Средства будут поступать на счет организации после каждого забитого гола российского хоккеиста.

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#хоккей
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Овечкин после каждого гола будет жертвовать деньги детям с онкологией
05 марта 2025, 19:26

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Российский форвард и капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает погоню за некогда считавшийся вечным рекордом великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Теперь за каждый за каждый свой забитый гол он будет жертвовать деньги в фонд помощи детям, больным раком.
Об этом сообщил американский международный базовый кабельный спортивный канал ESPN. Российский хоккеист запустил компанию HE GR8 CHASE for Victory Over Cancer. В её рамках он будет жертвовать сумму, равную порядковому номеру следующей заброшенной им шайбы. Овечкин начнёт эту своеобразную спортивно-благотворительную акцию со следующего матча.

«Я вижу, как каждый раз дети улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить их. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — сказал Овечкин, и ранее постоянно участвовавший в различных благотворительных проектах.

Напомним, сейчас на счету Александра Великого, как его прозвали за океаном, 884 шайбы. До повторения «вечного» рекорда Гретцки, которого называют просто Великим, россиянину осталось забить 10 голов. И ещё одна шайба сделает единоличным обладателем нового рекорда хоккеиста из России.

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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал будущего наставника сборной России
Экс-тренер «Зенита» Петржела: Семак возглавит сборную России после Карпина
05 марта 2025, 18:14

Фото: istockphoto/FotografieLink

После того, как свой пост покинет главный тренер сборной России Валерий Карпин, возглавить национальную команду страны вполне может Сергей Семак. Такое мнение высказал бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела.
В беседе с сетевым изданием «РБ Спорт» он назвал нынешнего тренера команды из Санкт-Петербурга одним из ведущих специалистов в России, который, вне всякого сомнения, способен руководить сборной.

«Семак входит в число лучших российских тренеров в истории и однажды возглавит национальную команду. Это может случиться после того, как он решит уйти из «Зенита». Думаю, Семак будет следующим тренером сборной России после Карпина», — сказал чешский специалист.

Контракт Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС), согласно которому он руководит национальной командой, рассчитан до июля 2028 года. На днях тренер покинул пост главного тренера ФК «Ростов», чтобы полностью сосредоточиться на работе в сборной. После этого в спортивных кругах стали циркулировать слухи о возвращении главной команды страны в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА, от которых она отлучена с 2022 года.

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Экс-футболист Масалитин: Игрокам и клубам следует создать фонд в поддержку ВС РФ
05 марта 2025, 16:54

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Российским игрокам, выступающим в РПЛ, также как и клубам, за которые они выступают, следует серьёзно задуматься о поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.
Такую мысль экс-нападающий высказал в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» он выразил недоумение, когда в существующей ситуации клубы, имеющие богатых спонсоров, отдают по 20 и более миллионов евро за легионеров, приезжающих зарабатывать в российский чемпионат.

«Я уже давно говорил, что нужно помогать ребятам, которые сейчас в окопах. Было бы здорово, если бы наши футболисты и клубы помогали бойцам. Это же можно организовать. Будем надеяться, что скоро настанет мир и такие предложения не будут актуальными», — сказал бывший футболист.

Нападающий Валерий Масалитин играл в СССР и России за «Салют» (Белгород), СКА (Ростов-на-Дону) и ЦСКА, а также за «Витесс» из Нидерландов, чешскую «Сигму и «Копетдаг» из Туркменистана, гражданство которого также имеет, помимо паспорта РФ. Является единственным форвардом в истории советского и российского футбола, который забивал и три, и четыре, и пять мячей в одном матче.

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#футболист
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Экс-футболист «Барселоны» Александр Глеб: Каталонский клуб — фаворит в матче с «Бенфикой»
Экс-футболист «Барселоны» Глеб считает каталонцев фаворитами в игре с «Бенфикой»
05 марта 2025, 15:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанская «Барселона» встретится с «Бенфикой» из столицы Португалии Лиссабона. Экс-полузащитник каталонского клуба и сборной Белоруссии Александр Глеб считает свою бывшую команду безоговорочным фаворитом в этом противостоянии.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru бывший футболист отметил, что, согласно рейтингу, «Барселона», конечно, выглядит предпочтительнее, да и результаты команды в последнее время убеждают в её силе. Каталонцы набрали впечатляющий ход в чемпионате Испании и вернули себе лидерство в Ла Лиге на фоне нескольких осечек главных конкурентов.

«Но "Бенфика" — хорошая техничная команда, которая показывает быстрый и зрелищный футбол. В этом матче фаворитом является "Барселона", но ей нельзя расслабляться, а надо сильнее сконцентрироваться на игре», — сказал Глеб.

Первый матч 1/8 финала главного клубного турнира в Европе между «Бенфикой» и «Барселоной» состоится в Лиссабоне 5 марта. На предыдущей стадии турнира португальский клуб прошёл по итогам двухматчевого противостояния клуб «Монако», играющий в чемпионате Франции. Занявшая второе место в общей группе предварительного этапа Лиги чемпионов «Барселона» от игр 1/16 финала была освобождена. Очное противостояние клубов начнётся в 22:45 по московскому времени.

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Джефф Монсон может заменить Емельяненко-младшего на турнире «Осьминог-5» в Белоруссии
Монсон может заменить Александра Емельяненко в бою против Тарасова в Минске
05 марта 2025, 15:00

Джефф Монсон (Фото: ВКонтакте @jeff_monson_ufa)

В Минске 29 марта пройдёт турнир «Осьминог-5». Одним из главных боёв вечера должен был стать поединок-реванш между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым по правилам бокса.
Однако младший брат легендарного Последнего Императора в очередной раз «не в шутку занемог» и выбыл как минимум на десять месяцев, сообщает портал MMA.Metaratings.ru. Промоутер и ринг-анонсер белорусской лиги «Осьминог» Алексей Самосейко в эксклюзивном интервью сетевому изданию рассказал, кто сможет заменить в заявленном поединке Емельяненко-младшего.

«Буквально сейчас занимаемся переигровкой, поединок будет: Джефф Монсон – Артем Тарасов. Переговоры проходят по причине болезни Александра Емельяненко. Организация работает над этим боем и хочет сегодня сделать анонс», – сказал Самосейко.

По словам младшего из братьев Емельяненко, он отказался от боя с Тарасовым из-за того, что у него «отнялись ноги». Причиной тому стала межпозвонковая грыжа. 43-летнему спортсмену предстоит операция, восстановление после которой займёт около десяти месяцев. В сентябре 2021 года он победил Тарасова единогласным судейским решением в рамках турнира поп-ММА.

Джефф Монсон — известный боец смешанного стиля и бразильского джиу-джитсу. В 2013 году ныне 54-летний спортсмен переехал в Россию, в 2018 году получил гражданство РФ, а в 2023 перестал быть гражданином США. ​Является депутатом VII созыва Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан.

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