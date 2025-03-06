Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ до 9 шайб

Российский форвард и капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин продолжает погоню за некогда считавшийся вечным рекордом великого канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Теперь за каждый за каждый свой забитый гол он будет жертвовать деньги в фонд помощи детям, больным раком.