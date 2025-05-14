Каборе ответил, что нужно «Краснодару» для победы в РПЛ

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«Краснодару» необходимо сконцентрироваться на собственной игре, чтобы победить в текущем сезоне РПЛ. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил экс-хавбек «быков» Шарль Каборе.
«Да, «Краснодар» проиграл важную игру с ЦСКА, но они все еще на одно очко впереди. Для команды главное сейчас не отталкиваться от результатов «Зенита», а сконцентрироваться на себе и своей игре, выиграть два последних матча», — прокомментировал футболист.Сейчас у «Краснодара» 61 очко, команда лидирует, опережая ЦСКА на шесть очков, а питерский «Зенит» — на одно очко. В грядущую субботу, 17 мая, «быки» встретятся на выезде с «Оренбургом». Начало матча в 14:00 по Москве.
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