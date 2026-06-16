В Балашихе ввели в эксплуатацию новостройку на 320 квартир

16 июня 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

17-этажный дом с 320 квартирами, построенный в составе ЖК «Герои» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь жилья в новостройке составляет более 13 тысяч квадратных метров.





«Квартиры представлены как в классических планировках, так и в евроформате. На первом этаже размещаются коммерческие помещения. Там откроют магазины, аптеки и кафе. На прилегающей территории есть спортплощадки и зоны тихого отдыха», — говорится в сообщении.