В Балашихе ввели в эксплуатацию новостройку на 320 квартир
17-этажный дом с 320 квартирами, построенный в составе ЖК «Герои» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь жилья в новостройке составляет более 13 тысяч квадратных метров.
«Квартиры представлены как в классических планировках, так и в евроформате. На первом этаже размещаются коммерческие помещения. Там откроют магазины, аптеки и кафе. На прилегающей территории есть спортплощадки и зоны тихого отдыха», — говорится в сообщении.В настоящее время в ЖК работает школа на 1 320 мест и два детских сада на 570 воспитанников. Объекты социальной инфраструктуры застройщик возводит за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.