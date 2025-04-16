Подмосковные юниоры завоевали семь медалей всероссийского турнира по боксу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка в Химках, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали выиграли Джахпар Газимагомедов из Подольска, выступающий в весовой категории 92 килограмма, и Александр Цхай из Наро-Фоминска в весовой категории 48 килограммов», — говорится в сообщении.Серебряные медали сборной Подмосковья принесли представитель Наро-Фоминска Камалитдин Абдуллаев в весовой категории 86 кг, Григорий Григорян из Химок в весовой категории 71 кг и Роман Поляков из Чехова, выступающий в весовой категории 57 кг.
А на третью ступень пьедестала почёта поднялись боксёр из Мытищ Назар Хазов в весовой категории 67 кг и Михаил Крюк из Балашихи в весовой категории 80 кг.
Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из 23 российских регионов.
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