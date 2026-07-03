Участниками подмосковного первенства по гольфу стали около 100 спортсменов
96 спортсменов из семи российских регионов принимают участие в первенстве Московской области по гольфу среди юниоров. Турнир проходит в гольф-клубе «Пестово» с 1 по 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
За звание лучших сражаются представители Москвы, Подмосковья, Татарстана, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Челябинской и Свердловской областей.
«Награды разыгрывают в трёх возрастных категориях среди юношей и девушек. Результаты соревнования будут учитываться при формировании подмосковной сборной», — говорится в сообщении.Турнир организовала Федерация гольфа Московской области при поддержке регионального Минспорта.
Гольф-клуб «Пестово» является одной из лучших площадок в стране. На 18-луночном поле неоднократно проводились всероссийские соревнования.