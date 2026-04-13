Подмосковные юниоры завоевали три медали на всероссийском турнире по боксу

13 апреля 2026, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками на призы Героя России подполковника М.А. Миненкова» среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в городе Невинномысск Ставропольского края с 5 по 11 апреля. За медали сражались около 140 атлетов из 17 российских регионов.



