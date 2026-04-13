Подмосковные юниоры завоевали три медали на всероссийском турнире по боксу
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками на призы Героя России подполковника М.А. Миненкова» среди юниоров 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в городе Невинномысск Ставропольского края с 5 по 11 апреля. За медали сражались около 140 атлетов из 17 российских регионов.
Кроме того, бронзовые медали выиграли Муслим Орипов из Одинцова в весовой категории 60 килограммов и Арсений Никифоров из Ногинска в весе 86 килограммов.«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Дмитрий Кравцов из Ногинска, выступавший в весовой категории 54 килограмма. Он также получил приз за лучший бой», — говорится в сообщении.