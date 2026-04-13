Стало известно, когда ужесточат лимит на легионеров в РПЛ

13 апреля 2026, 12:53

Журналист Карпов: Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат со следующего сезона

Фото: istockphoto/bildobjektiv

В следующем сезоне-2026/27 Российская премьер-лига (РПЛ) ужесточает лимит на легионеров.





Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, клубам разрешат включать в заявку не более 12 иностранных игроков, при этом одновременно на поле смогут находиться максимум семь из них. Реформа не ограничится одним годом — квоты будут ежегодно сокращаться. В сезоне-2027/28 лимит составит 11 легионеров в заявке и шесть на поле.



В ноябре министр спорта Михаил Дегтярев подписал указ о введении нового лимита, который должен действовать до конца 2025 года. Окончательные нормативы вступят в силу с сезона-2028/29. В заявке команды смогут находиться не более десяти иностранных футболистов, а на поле — лишь пять. До конца текущего сезона-2025/26 действуют прежние правила — 13 легионеров в заявке и до восьми на поле одновременно.



