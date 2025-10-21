Подмосковные юниорки победили на первенстве России по хоккею на траве

21 октября 2025, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московская области одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год). Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного Минспорта.





В составе команды региона выступали воспитанницы Центра спортивной подготовки №8 и СШОР по игровым видам спорта.





«Соревнования проходили по круговой системе. Подмосковная сборная выиграла каждую из встреч с соперницами и получила золото турнира», — говорится в сообщении.