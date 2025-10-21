Подмосковные юниорки победили на первенстве России по хоккею на траве
Сборная Московская области одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год). Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного Минспорта.
В составе команды региона выступали воспитанницы Центра спортивной подготовки №8 и СШОР по игровым видам спорта.
«Соревнования проходили по круговой системе. Подмосковная сборная выиграла каждую из встреч с соперницами и получила золото турнира», — говорится в сообщении.Коме того, подмосковных хоккеисток Кристину Быкову и Александру Ерошину признали лучшим игроком первенства и лучшим нападающим соответственно.
Второе место на первенстве заняли хоккеистки из Татарстана, а бронзу выиграла московская команда.
Соревнования проходили в городе Крымск Краснодарского края. Всего к них приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ростовской области, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Башкортостана.