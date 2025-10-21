Достижения.рф

Подмосковные юниорки победили на первенстве России по хоккею на траве

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московская области одержала победу на первенстве России по хоккею на траве среди юниорок (15-21 год). Об этом сообщает пресс-служба администрации подмосковного Минспорта.



В составе команды региона выступали воспитанницы Центра спортивной подготовки №8 и СШОР по игровым видам спорта.

«Соревнования проходили по круговой системе. Подмосковная сборная выиграла каждую из встреч с соперницами и получила золото турнира», — говорится в сообщении.
Коме того, подмосковных хоккеисток Кристину Быкову и Александру Ерошину признали лучшим игроком первенства и лучшим нападающим соответственно.

Второе место на первенстве заняли хоккеистки из Татарстана, а бронзу выиграла московская команда.

Соревнования проходили в городе Крымск Краснодарского края. Всего к них приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Ростовской области, Татарстана, Краснодарского края, Крыма и Башкортостана.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0