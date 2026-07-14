Жителей Подмосковья приглашают принять участие в «Нейроиграх»

14 июля 2026, 14:33

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Открыта регистрация на проект «Нейроигры» президентской платформы «Россия — страна возможностей». К участию приглашаются жители разных российских регионов, включая Московскую область, в возрасте от 14 до 35 лет. Необходимыми условиями являются навыки работы с нейросетями и опыт создания игровых прототипов, сообщает пресс-служба проекта.





Цель «Нейроигр» — развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и креативных индустрий. Команды будут разрабатывать гейм-проекты с использованием искусственного интеллекта и предлагать свои решения на темы, актуальные для страны.





«Участники пройдут полный цикл разработки игрового продукта, освоят современные ИИ-инструменты и попробуют себя в одной из самых динамичных сфер креативной экономики. Уверен, что проект станет стартовой площадкой для будущих лидеров российской игровой индустрии», — заявил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.