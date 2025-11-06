Подмосковные застройщики поддержали введение новых стандартов ИЖС
Новые стандарты индивидуального жилищного строительства разработали в Московской области. Региональные девелоперы поддержали основные положения документа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Обсуждение стандартов состоялось на круглом столе в рамках международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2025». О ключевых требованиях документа рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
«Нормы включают централизованные инженерные сети в коттеджных посёлках, наличие подъездных дорог с твёрдым покрытием, систем видеонаблюдения и пожаротушения, благоустройство не менее 15% территории и пр.», — говорится в сообщении.Александра Кузьмина подчеркнула, что такие нормы создадут планку, которую не смогут преодолеть недобросовестные застройщики. Это мнение поддержали работающие в регионе девелоперы.
Все участники обсуждения согласились с тем, что стандарты откроют новую эру в развитии ИЖС в Подмосковье. Они защитят права покупателей, помогут сохранить экологию и создадут условия для работы профессиональных строительных компаний, нацеленных на долгосрочное сотруничество с регионом.