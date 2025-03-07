Подмосковные жители могут поучаствовать в IV этапе Всероссийской эстафеты «Мои финансы»

Фото: Министерство образования Московской области
6 марта в России начался IV этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» — «Сберегай и приумножай». Это масштабное образовательное мероприятие продлится до 23 мая и охватит все регионы страны, сообщает Министерство образования Московской области.
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