В музее «Горки Ленинские» пройдут мероприятия в честь Международного женского дня

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
8 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» организуют праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили три тематические экскурсии, посвящённые женщинам. В течение дня волонтёры будут дарить посетительницам музея розы.
В Музее крестьянского быта проведут интерактивную программу, рассказывающую о роли женщины в традиционной крестьянской семье. Посетители узнают, как был устроен быт в деревенском доме, какую роль в нём играли женщины, а также какие традиции передавались из поколения в поколение.
Экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит гостей с историей выдающихся женщин, повлиявших на судьбу усадьбы. В числе героинь экскурсии — София Палеолог, Аграфена Дурасова, Зинаида Морозова-Рейнбот, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Посетителям расскажут об их жизни, взглядах и вкладе в развитие усадьбы и страны.
Отдельная экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы, предпринимательнице и светской даме, чья жизнь была насыщена значимыми событиями и неожиданными поворотами.
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«Мы не только поздравим женщин с Международным женским днем, но и, даря цветы, выразим благодарность за их любовь и интерес к нашему музею. Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Музее крестьянского быта проведут интерактивную программу, рассказывающую о роли женщины в традиционной крестьянской семье. Посетители узнают, как был устроен быт в деревенском доме, какую роль в нём играли женщины, а также какие традиции передавались из поколения в поколение.
Экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит гостей с историей выдающихся женщин, повлиявших на судьбу усадьбы. В числе героинь экскурсии — София Палеолог, Аграфена Дурасова, Зинаида Морозова-Рейнбот, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Посетителям расскажут об их жизни, взглядах и вкладе в развитие усадьбы и страны.
Отдельная экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы, предпринимательнице и светской даме, чья жизнь была насыщена значимыми событиями и неожиданными поворотами.
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Дайана Хусинова