Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В музее «Горки Ленинские» пройдут мероприятия в честь Международного женского дня

В музее «Горки Ленинские» пройдут мероприятия в честь Международного женского дня

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оригинал
8 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» организуют праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили три тематические экскурсии, посвящённые женщинам. В течение дня волонтёры будут дарить посетительницам музея розы.

«Мы не только поздравим женщин с Международным женским днем, но и, даря цветы, выразим благодарность за их любовь и интерес к нашему музею. Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Музее крестьянского быта проведут интерактивную программу, рассказывающую о роли женщины в традиционной крестьянской семье. Посетители узнают, как был устроен быт в деревенском доме, какую роль в нём играли женщины, а также какие традиции передавались из поколения в поколение.

Экскурсия «Женщины усадьбы Горки» познакомит гостей с историей выдающихся женщин, повлиявших на судьбу усадьбы. В числе героинь экскурсии — София Палеолог, Аграфена Дурасова, Зинаида Морозова-Рейнбот, Надежда Крупская и Мария Ульянова. Посетителям расскажут об их жизни, взглядах и вкладе в развитие усадьбы и страны.

Отдельная экскурсия будет посвящена Зинаиде Морозовой-Рейнбот — одной из владелиц усадьбы, предпринимательнице и светской даме, чья жизнь была насыщена значимыми событиями и неожиданными поворотами.

Читайте также:

В Ивантеевке отремонтируют 99-летнее здание Центра культуры и искусств

Подмосковных детей пригласили на конкурс рисунка «Мир будущего глазами ребенка»

Подмосковье приглашают к участию во Всероссийской неделе детской книги
#подмосковье
#усадьбы
#цветы
#экскурсии
#горки ленинские
#8 марта
#праздник
#минкульттуризма мо
Глава Раменского округа вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны
06 марта 2025, 17:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Глава Раменского округа Эдуард Малышев вручил жительнице Раменского муниципального округа Пелагее Николаевне Михальченковой юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пелагея Николаевна родилась в октябре 1927 года в Воронежской области. В 1944 году она начала работать на фабрике «Красное знамя» в городе Раменское. Первое время жила в общежитии на улице Карла Маркса, а после замужества получила собственную комнату на улице Фабричная.

Эта медаль, учреждённая Указом Президента, является символом памяти и признания заслуг ветеранов. Пелагея Николаевна приняла награду с достоинством. В свою очередь, Эдуард Малышев выразил ей благодарность за её мужество и стойкость, пожелав крепкого здоровья.

«Каждый раз, глядя на награды ветеранов, понимаешь важность ценности мира и необходимости беречь его. Считаю, мы обязаны хранить память о наших земляках и передавать ее следующим поколениям», — написал Малышев в социальных сетях.

Читайте также:

Раменская молодёжь приняла участие в акции «Нашим Героям»

В Раменском музее открылась выставка стеклянной посуды

12 жителям Раменского округа присвоили почётные звания
#раменское
#награды
#медаль
#ценности
#память
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предприятие в Дубне выпускает в сутки более миллиона шприцев
06 марта 2025, 17:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Предприятие по выпуску инъекционных систем «Паскаль Медикал», расположенное в ОЭЗ «Дубна», посетил глава городского округа Максим Тихомиров, его провели по цехам и продемонстрировали все этапы производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежедневно здесь производят свыше миллиона шприцев в сутки. Рекордные объёмы продукции, которую поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В ходе визита он пообщался с сотрудниками предприятия, а также ответил на вопросы, касающиеся решения городских проблем и дальнейшего развития Дубны. В частности, обсуждалась организация общественного транспорта, проекты по благоустройству, строительство жилья и пр.

Читайте также:

В Дубне ввели дополнительные выплаты младшим воспитателям

На работу ОЭЗ «Дубна» устроились более 300 выпускников местного университета

В ОЭЗ «Дубна» построили производство антибиотиков почти за 1,5 млрд рублей
#дубна
#максим тихомиров
#оэз «дубна»
#производство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне открыли движение по Голутвинскому мосту
06 марта 2025, 16:33

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение по пешеходному Голутвинскому наплавному мосту открыли в Коломне после проведения работ по обновлению покрытия, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Протяжённость Голутвинского наплавного моста составляет свыше 137 метров, в ходе работы там было обновлено более 480 квадратных метров покрытия», — говорится в сообщении.
Ежедневно Голутвинским наплавным мостом пользуются около 1,2 тыс. пешеходов, он обеспечивает сообщение между центром округа и сёлами Пестриково и Сергиевское, а также посёлком Сергиевский.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года начнётся реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове. Завершить масштабные работы должны в четвёртом квартале 2027 года.

Читайте также:

В Подмосковье зафиксирован рост числа ДТП с погибшими и ранеными

Подмосковных водителей призвали подождать со сменой резины на летнюю

В Подмосковье с начала года ликвидировали более 40 опасных подходов к ж/д путям
#минтранс мо
#мост
#коломна
#пешеход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ
06 марта 2025, 15:55

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали использовать регистрацию на единый госэкзамен как способ добраться до личных данных россиян, предупреждение об этом выпустили специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школьнику поступает звонок якобы от сотрудника «Госуслуг» с информацией о том, что регистрация абонента на ЕГЭ аннулирована и что её необходимо срочно восстановить. Но сделать это можно только через родительские аккаунту на «Госуслугах». Затем мошенник говорит, что уже выслал код для новой регистрации, однако в реальности на телефон приходит пароль для входа в аккаунт на «Госуслугах», куда пытаются проникнуть мошенники», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в разговоре должна насторожить фраза «Вход на сайт «Госуслуги», а также то, что разговор происходит в спешке — мошенники, как правило, торопят жертву, чтобы увеличить её тревожность и не дать времени трезво оценить ситуацию. И третий тревожный сигнал — просьба назвать код из СМС-сообщения, поступившего во время разговора.

Для уточнения информации по регистрации на ЕГЭ можно позвонить на горячую линию Рособрнадзора по телефону: 8-495-198-93-38.

Читайте также:

Для россиян организовали семинары по защите от мошенников

Телефонные мошенники атаковали Дмитрия Пескова и его родственника

В СФР напомнили о самых популярных схемах мошенников под видом Соцфонда
#гурб
#егэ
#мошенники
#мошенничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу
06 марта 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по боксу, вошли три спортсменки из Московской области — Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова и Елена Бабичева, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе национальной сборной выступят представительница Королёва Елена Бабичева (весовая категория 63 килограмма), Людмила Воронцова из Химок (весовая категория 57 килограммов) и спортсменка из округа Домодедово Юлия Чумгалакова (весовая категория 48 килограммов)», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Людмилу Воронцову назначили капитаном российской сборной.

Чемпионат мира по боксу среди женщин будет проходить в Сербии — в городе Ниш — с 8 по 16 марта. Участницам предстоит соревноваться в 12 весовых категориях.

Читайте также:

«Такой диагноз — крест на карьере»: Врач-невролог рассказал о травме Александра Емельяненко

Подмосковные юниоры взяли золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Команда «Заречье-Одинцово» вышла в плей-офф женской волейбольной Суперлиги
#спорт
#минспорта мо
#бокс
#чемпионат мира
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате