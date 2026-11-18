Подмосковных аграриев приглашают к участию в национальной премии
Стартовал приём заявок на соискание VI Национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Миссия премии заключается в выявлении и поощрении успешных и передовых участников агропромышленного комплекса, в стимулировании развития современных практик во всех отраслях сельского хозяйства.
«Организаторы приглашают к участию в конкурсном отборе всех сельхозпроизводителей, вне зависимости от масштабов их деятельности. Продемонстрировать свои успехи могут как небольшие крестьянские фермерские хозяйства, так и крупные агрохолдинги. Кроме того, соискателями премии могут стать профильные поставщики ресурсов и специализированных услуг для АПК», – рассказали в ведомстве.Заявки и анкеты принимают в электронном виде на сайте конкурса. Подавать их можно до 25 декабря 2026 года. Экспертный совет оценит лучшие практики, инвестпроекты и достижения участников по итогам работы в текущем году.
Подведение окончательных итогов и торжественное награждение намечены на конец февраля – начало марта будущего года.