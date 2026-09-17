Подмосковных аграриев приглашают на две крупные международные выставки
Представители агропрома Московской области могут пройти регистрацию на международные сельскохозяйственные выставки AGRAVIA и iAGRI 2027. Они состоятся с 20 по 22 января в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске.
Как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, экспозиция развернется на площади около 60 000квадратных метров.
На мероприятия ждут более 1000 компаний-экспонентов и свыше 30 000 специалистов и экспертов из более чем 50 стран. Запланировано провести свыше 140 профильных мероприятий с участием 800 экспертов и спикеров.
Выставка AGRAVIA будет посвящена современным технологиям в сфере животноводства, кормопроизводства, растениеводства, картофелеводства и овощеводства.
Параллельно для участников продолжается приём заявок на конкурс «Лучший продукт AGRAVIA 2027» и премию iAGRI Innovation Award, охватывающую направления робототехники, искусственного интеллекта и беспилотных систем. Подача заявок на участие в конкурсах открыта до 30 сентября. Итоги подведут в ноябре, а победителей наградят в дни работы выставок.
Подробная информация о правилах проведения конкурсов, деловой программе, а также регистрация для посетителей и экспонентов доступны на сайтах проектов.
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