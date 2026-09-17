Подмосковных аграриев приглашают на две крупные международные выставки

17 сентября 2026, 22:24

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Представители агропрома Московской области могут пройти регистрацию на международные сельскохозяйственные выставки AGRAVIA и iAGRI 2027. Они состоятся с 20 по 22 января в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске.