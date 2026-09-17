В Ивантеевке открыли для посещения обновлённый сквер «Журавли»
В Ивантеевке на улице Первомайской завершилось благоустройство сквера «Журавли».
Сквер торжественно открыли, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На территории обновили дорожки, лестницу и мощение мемориальной зоны, освещение и зоны отдыха. В сквере высадили новые деревья. Дорожки выложили новой тротуарной плиткой, установили скамейки, урны и навесы с качелями. Для освещения территории применяются энергосберегающие лампы. Самые высокие опоры разместили рядом с скульптурной композицией «Журавли», посвящённой героям Великой Отечественной войны», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что все работы проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».