Жителям Подмосковья разъяснят новые правила использования земли

15 декабря 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

17 декабря с 11:00 до 13:00 Управление Росреестра по Московской области проведет телефонную линию для владельцев земельных участков. Специалисты ответят на вопросы, связанные с новыми критериями для неиспользования земли. Об этом сообщили в Минимущества Подмосковья.





Постановление Правительства РФ от 31 мая 2025 года № 826 определил признаки неиспользования земель населенных пунктов, а еще — садовых и огородных участков.



Во время телефонной линии собственники смогут узнать, какие признаки указывают на неиспользование участка и какие действия помогут вовремя устранить возможные нарушения. Специалисты также разъяснят другие вопросы, связанные с землепользованием. Обращения будут принимать по телефону 8 (495) 223-45-41.



«Консультация будет полезна всем собственникам и пользователям земельных участков, которые хотят проверить, соответствуют ли их действия новым требованиям, а также тем, кто желает разобраться в актуальных правилах землепользования», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Вероника Маккамбаева.