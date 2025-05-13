Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Представители агропромышленного комплекса Московской области могут принять участие в онлайн-вебинаре «Экспорт продукции АПК в Армению! Ожидания vs реальность», который пройдет 20 мая в 10:00. Организатором мероприятия выступает Российский экспортный центр (РЭЦ). Прием заявок открыт до 19 мая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова