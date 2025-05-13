Подмосковных аграриев приглашают на вебинар о перспективах экспорта в Армению

Пирсы для пожарных машин оборудуют в этом году в шести отдалённых населённых пунктах городского округа Подольск — посёлках МИС, Сынково и Быково, а также деревнях Новосёлки, Меньшово и Валищево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.