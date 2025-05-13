В шести деревнях и посёлках округа Подольск сделают пирсы для пожарных машин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Пирсы для пожарных машин оборудуют в этом году в шести отдалённых населённых пунктах городского округа Подольск — посёлках МИС, Сынково и Быково, а также деревнях Новосёлки, Меньшово и Валищево, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается также, что в деревне Хряслово будет установлен пожарный резервуар.«Пирсы обеспечат беспрепятственный подъезд пожарной техники для наполнения резервуаров водой», — говорится в сообщении.
В администрации округа напомнили, что в прошлом году пирсы для пожарных машин оборудовали в деревнях Бережки, Большое Брянцево и Малое Брянцево. Благодаря пирсам пожарным стало удобно набирать воду из открытых водоёмов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
В приёмке противопожарных сооружений принимают участие представители муниципальных властей, пожарные, спасатели и местные жители.
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