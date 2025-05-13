Житель Яхромы оборудовал в своей квартире теплицу для конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Теплицу для выращивания и больше трёх десятков кустов запрещённого растения обнаружили полицейские в квартире 36-летнего жителя города Яхрома Дмитровского муниципального округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Теплица была оборудована в одной из комнат. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли 31 куст конопли, а также контейнер и два пакета с высушенными стеблями и листьями, электронные весы, упаковочный материал и вакууматор», — говорится в сообщении.Хозяин квартиры признался, что выращивал коноплю в течение нескольких месяцев для дальнейшей продажи. Мужчину арестовали и оставили под стражей до суда.
Эксперты исследовали содержимое контейнера и убедились, что это части конопли общим весом около килограмма. Остальные изъятые материалы будут проверены в ходе ведения следствия.
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Лев Каштанов