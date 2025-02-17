Подмосковных аграриев приглашают на вебинар по выходу на рынок Вьетнама

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Вебинар «Час с торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам» состоится во вторник, 18 февраля, принять в нём участие смогут предприниматели в сфере сельского хозяйства и представители компаний агропромышленного комплекса Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.