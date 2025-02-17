Подмосковных аграриев приглашают на вебинар по выходу на рынок Вьетнама

Фото: Минсельхозпрод МО
Вебинар «Час с торговым представителем РФ в Социалистической Республике Вьетнам» состоится во вторник, 18 февраля, принять в нём участие смогут предприниматели в сфере сельского хозяйства и представители компаний агропромышленного комплекса Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Вебинар предназначен для компаний, заинтересованных в возможностях экспорта во Вьетнам. Спикер вебинара расскажет об особенностях вьетнамского рынка, о рисках, с которых можно столкнуться на этом направлении, а также о том, как минимизировать эти риски», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках вебинара будет рассмотрен вопрос о самых перспективных секторах экономики Вьетнама для реализации инвестиционных проектов, а также планируется обсудить существующие меры государственной поддержки российских экспортёров.
Вебинар будет проходить с полудня до 13:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
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