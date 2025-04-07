Подмосковных аграриев пригласили на всероссийский конкурс «Экспортёр года»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сельхозтоваропроизводителей из Московской области приглашают принять участие во всероссийской премии «Экспортер года», заявки принимаются до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Участие в конкурсе могут принять как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг, работ, а также результатов интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении.Конкурс будет проводиться в два этапа: первый состоится на уровне федеральных округов, а на втором будут выбраны лучшие из числа победителей окружного этапа.
Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.
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