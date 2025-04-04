В Подмосковье проходит конкурс детского плаката в честь 80-летия Победы

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Конкурс детского плаката «Против беды, против войны!», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 1 по 30 апреля в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Победители конкурса получат призы, дипломы, а также билеты на один из концертов в музее-заповеднике П. И. Чайковского.«В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-18 лет. Итоги конкурса подведут 6 мая, а вручение наград победителям состоится 9 мая — в День Победы», — говорится в сообщении.
Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте музея.
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