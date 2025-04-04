Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье проходит конкурс детского плаката в честь 80-летия Победы

В Подмосковье проходит конкурс детского плаката в честь 80-летия Победы

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Оригинал
Конкурс детского плаката «Против беды, против войны!», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится с 1 по 30 апреля в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от пяти до 18 лет. Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях: 5-8 лет, 9-13 лет и 14-18 лет. Итоги конкурса подведут 6 мая, а вручение наград победителям состоится 9 мая — в День Победы», — говорится в сообщении.
Победители конкурса получат призы, дипломы, а также билеты на один из концертов в музее-заповеднике П. И. Чайковского.

Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте музея.

Читайте также:

Началась регистрация на экологический субботник «Зеленая Весна»

В России стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»

Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
#минкульттуризма мо
#конкурс
#рисунки
#великая отечественная война
#победа
#клин
#дети
#культура
#патриотизм
В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков
04 апреля 2025, 11:22

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 17 тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) выдали в Московской области за первый квартал текущего года, этот документ необходим для проектирования, строительства и реконструкции капитальных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За первые три месяца 2025 года было выдано 17 тысяч ГПЗУ, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти 40% градпланов были оформлены под объекты нежилого назначения. В частности, под склады подготовлено 800 ГПЗУ, под объекты производственного назначения — более 400 градпланов, а под объекты торговли и услуг — около 300, а под сельскохозяйственную деятельность — 130», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Больше всего градостроительных планов было выдано в Раменском, Истре, Дмитровском, Одинцовском и Можайском округах.

Читайте также:

В Подмосковье до 30 июня не понадобится согласовывать облик нежилых объектов

В Клину на месте снесённого деревенского клуба 1952 года разобьют газон

Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз
#цифровизация
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#план
#мособлархитектура
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подали более 38 тыс. онлайн-заявлений на аттестацию медиков
04 апреля 2025, 10:58

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Свыше 38 тысяч онлайн-заявлений на аттестацию медработников подали через портал госуслуг Московской области с момента подключения этой опции, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявление на аттестацию могут медицинские работники со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, осуществляющие деятельность в организациях, расположенных в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Услуга размещена в разделе «Личные документы», подразделе «Документы для отдельных случаев». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы, включая аттестационный лист, подписанный руководителем организации. Затем медику нужно будет пройти очное тестирование.

Читайте также:

Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья

Ещё 1,3 тыс. подмосковных домов переходят на электронное голосование

Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию
#мингосуправления мо
#цифровизация
#медики
#врачи
#портал
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Аникеевке в рамках строительства путепровода началось обустройство парковки
04 апреля 2025, 10:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Южную парковку, расположенную со стороны Новорижского шоссе, начали обустраивать в рамках работ по строительству путепровода над железной дорогой в красногорской Аникеевке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На парковке водители смогут оставить автомобили и пересесть на МЦД-2», — пояснили в областном Минтрансе.
Параллельно на путепроводе ведётся прокладка ливневой канализации, установка шумовых экранов, барьерных и перильных ограждений, а также наружного освещения. Движение по новому путепроводу планируется открыть во втором квартале текущего года.

Путепровод длиной 410 метров является частью транспортной развязки общей протяжённостью 1,4 километра.

Читайте также:

В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций

В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения

В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста
#минтранс мо
#строительство
#путепровод
#парковка
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные стрелки завоевали десять медалей всероссийских соревнований
04 апреля 2025, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной принесла команда юниоров до 19 лет в составе Тимофея Алейникова, Ивана Колесника и Степана Ермолаева в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м», а также Анастасия Сорокина в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевала команда в составе Вадима Комарова, Ивана Крыльцова и Андрея Орлова за стрельбу из пневматического пистолета, а также Тимофей Алейиков сразу в двух дисциплинах: «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения» и «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя».

На счету Тимофея Алейникова также есть одна бронзовая награда: в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа». Кроме того, бронзу выиграла команда в составе Анастасии Сорокиной, Марьяны Романовой и Надежды Козловой в упражнении «винтовка пневматическая 10 м», дуэт Марьяны Романовой и Ивана Колесника в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная», Анастасия Сорокина за упражнение «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20)» и Вадим Комаров за дисциплину «пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов».

Читайте также:

Три команды из Подмосковья поучаствуют во Всероссийском турнире по микрофутзалу

«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина

Экс-директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» не утратил шансы на чемпионство
#спорт
#минспорта мо
#стрельба
#медали
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность подмосковных дорог утром 4 апреля составила четыре балла
04 апреля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 4 апреля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

Замглавы Павловского Посада Ефанов обсудил с жителями благоустройство и дороги

В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций

В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения
#минтранс мо
#дороги
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате