Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 марта достигла шести баллов

02 марта 2026, 10:06

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.