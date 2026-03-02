Загруженность дорог в Подмосковье утром 2 марта достигла шести баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы отмечаются на 13 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Варшавское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, не превышать скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.