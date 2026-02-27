Запуск движения по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске перенесли на 2027 год

27 февраля 2026, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в будущем году. Срок запуска рабочего движения перенесли из-за корректировки проектной документации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Дублёр пройдёт от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Сейчас его строительство продолжается, пояснили в ведомстве. На дороге возведут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» шоссе.

«Строительная готовность дублёра превышает 30%. Работы проводят в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведут монтаж и укрупнительную сборку металлоконструкций, устройство монолитных стенок. Также строители приступили к укреплению основания дороги сваями. На стройплощадке заняты около 140 рабочих и более 40 единиц техники», – рассказали в министерстве.