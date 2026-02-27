Запуск движения по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске перенесли на 2027 год
Открыть движение по дублёру Пятницкого шоссе в Красногорске планируют в будущем году. Срок запуска рабочего движения перенесли из-за корректировки проектной документации, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Дублёр пройдёт от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Сейчас его строительство продолжается, пояснили в ведомстве. На дороге возведут два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю при выезде на «старое» шоссе.
«Строительная готовность дублёра превышает 30%. Работы проводят в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведут монтаж и укрупнительную сборку металлоконструкций, устройство монолитных стенок. Также строители приступили к укреплению основания дороги сваями. На стройплощадке заняты около 140 рабочих и более 40 единиц техники», – рассказали в министерстве.
Новая дорога улучшит ситуацию на Пятницком шоссе, обеспечит транспортную доступность для жителей ближайших населённых пунктов. Она позволит водителям экономить от 20 до 30 минут. Помимо этого, снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе.