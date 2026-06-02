Жителей Подмосковья предостерегли от самовольного занятия участков леса

02 июня 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Самовольное занятие и использование участков леса – одно из самых распространённых нарушений лесного законодательства в Подмосковье. Однако это не мелкая хитрость, а серьёзное правонарушение с крупными финансовыми последствиями, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Как отметили в ведомстве, лес – общее достояние, и использовать его без разрешения запрещено.



Среди видов самовольного занятия в региональном Комлесхозе назвали перенос забора, установку строения, прокладку дороги или расширение собственного участка за счёт земли лесного фонда.

«Пример из жизни: жительница Чехова расширила свой участок за счёт леса: огородила участок, построила теплицу и деревянное строение, обустроила грядки. Итог для нарушительницы – административный штраф в размере 35 000 рублей, снос всех незаконных объектов за свой счёт, возмещение ущерба лесу более чем на 445 000 рублей и восстановление участка до исходного состояния», – рассказали в комитете.