Жителей Подмосковья предостерегли от самовольного занятия участков леса
Самовольное занятие и использование участков леса – одно из самых распространённых нарушений лесного законодательства в Подмосковье. Однако это не мелкая хитрость, а серьёзное правонарушение с крупными финансовыми последствиями, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Как отметили в ведомстве, лес – общее достояние, и использовать его без разрешения запрещено.
Среди видов самовольного занятия в региональном Комлесхозе назвали перенос забора, установку строения, прокладку дороги или расширение собственного участка за счёт земли лесного фонда.
«Пример из жизни: жительница Чехова расширила свой участок за счёт леса: огородила участок, построила теплицу и деревянное строение, обустроила грядки. Итог для нарушительницы – административный штраф в размере 35 000 рублей, снос всех незаконных объектов за свой счёт, возмещение ущерба лесу более чем на 445 000 рублей и восстановление участка до исходного состояния», – рассказали в комитете.Там добавили, что штраф за самовольное занятие лесного участка для граждан составляет от 20 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц – от 50 000 до 100 000, а для юрлиц – 200 000-300 000 рублей.