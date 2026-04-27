Подмосковных экспортёров приглашают на обучающий вебинар

Подмосковные компании пригласили на третью встречу из серии мастер-классов по защите интеллектуальной собственности. Вебинар проводит Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Встреча пройдёт 28 апреля в онлайн-формате на платформе Zoom. На этот раз её посвятят правовой охране промышленных образцов дизайна за рубежом.



Спикером выступит российский и евразийский патентный поверенный юридической фирмы «Городисский и партнёры» Дарья Марковцева.

«Участникам расскажут о ключевых маршрутах защиты дизайна изделий за рубежом – от подачи точечных заявок до оформления единого патента на Евразию и использования глобальной Гаагской системы с возможностью охватить множество стран через «одно окно». Их познакомят с особенностями каждого способа правовой охраны, объяснят, как сопоставить затраты и выгоды разных маршрутов, чтобы выбрать самый экономный и надёжный путь вывода продукта на экспорт», – пояснили в ведомстве.