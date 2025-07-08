Вышка сотовой связи рухнула в Подмосковье

Фото: iStock/Yanawut

Вышка сотовой связи упала в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл на трассе в районе населённого пункта Сокольники в Истринском районе.

Судя по опубликованным кадрам, конструкция упала на дорогу, перекрыв обе полосы. Сейчас движение на трассе приостановлено.

Местные жители рассказывают о сильном граде, обрушившемся на район. На представленном фото с места падения конструкции также виден дождь.

В настоящее время точно неизвестно, что стало причиной падения вышки. Предположительно, это произошло из-за шквалистого ветра.

Местные власти пока комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что на несколько районов Подмосковья обрушился сильный ветер, дождь и град размером с мячик для настольного тенниса.

Анастасия Чинкова

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