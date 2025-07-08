В Истре устраняют последствия ливня, повалившего деревья и обесточившего дома
Накрывший Подмосковье циклон принёс сильный тропический ливень, сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева. В муниципальный Центр управления регионом поступают обращения о поваленных деревьях, о полном или частичным отсутствием электричества в населённых пунктах.
«Кучи, Глебово, Максимовка, Глинки, Рыжково, Духанино, Агрогородок, Первомайское, Крючково, Сафонтьево, посёлок Красный, деревня Холмы. Падиково и Павловская Слобода – это перечень населённых пунктов, где фиксируются проблемы с электроснабжением. Все заявки оперативно передают аварийным бригадам Россетей. На территории округа задействовано восемь ремонтных бригад, ещё четыре привлекли из соседних муниципалитетов», – написала Витушева в своём ТГ-канале.По её словам, аварийные бригады коммунальщиков уже направляются по адресам, где фиксируются поваленные деревья. Витушева также напомнила жителям телефон круглосуточной единой диспетчерской службы – 112.
Ранее TГ-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье из-за грозы упала вышка сотовой связи. Инцидент произошёл на трассе у населённого пункта Сокольники под Истрой.