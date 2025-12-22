Подростку предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа в Ступине
Следственный комитета предъявил обвинение в теракте 17-летнему москвичу, который поджёг релейный шкаф на железнодорожной станции в Ступине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, подросток совершил поджог по заданию украинских спецслужб.
«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.Ранее в Минэнерго Московской области выпустили предупреждение о запрете проникать на закрытую территорию энергообъектов и пытаться вмешиваться в работу оборудования. Эти действия смертельно опасны для нарушителя и чреваты крупными технологическими сбоями, в результате которых без электричества могут остаться жилые дома, больницы, предприятия и пр. Кроме того, есть риск возникновения пожара.
К порче энергооборудования россиян начали склонять злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и принуждают людей к противоправным действиям обманом.
В министерстве подчеркнули, что обо всех таких предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.