Подростку предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа в Ступине

22 декабря 2025, 10:01

оригинал Фото ГСУ СКР по г. Москве

Следственный комитета предъявил обвинение в теракте 17-летнему москвичу, который поджёг релейный шкаф на железнодорожной станции в Ступине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По данным следствия, подросток совершил поджог по заданию украинских спецслужб.





«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.