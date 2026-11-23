Подмосковных фермеров пригласили обсудить развитие агроагрегаторов
25 ноября пройдёт онлайн-конференция федерального партийного проекта «Российское село». Темами станут развитие системы агроагрегаторов и расширение возможностей сбыта фермерской продукции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Начало конференции – в 10:00 по московскому времени. На неё приглашаются сельхозтоваропроизводители, представители фермерских и сельскохозяйственных кооперативов Подмосковья.
«Агроагрегаторы помогают небольшим сельхозпредприятиям расширять рынки сбыта. Они берут на себя сбор, хранение, сортировку и поставку продукции в торговые сети. Благодаря этому фермеры получают дополнительные возможности для её реализации», – рассказали в ведомстве.В конференции примут участие представители Минсельхоза и Минпромторга России, торговых сетей, сельскохозяйственных кооперативов и агроагрегаторов. Участники рассмотрят прорганизации работы таких объединений, обменяются опытом взаимодействия с торговыми сетями.
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.