В Сергиевом Посаде боксеры Подмосковья и Ярославской области провели спарринги
В Центральном офицерском клубе Сергиева Посада состоялась сводная тренировка, в которой приняли участие около 50 боксеров. Такие мероприятия для местных клубов стали традицией и проводятся регулярно, объединяя представителей школ Московской и Ярославской областей. В этом бою встретились как новички, так и опытные спортсмены.
Цель этих спаррингов — не завоевание медалей, а развитие навыков взаимодействия с новым противником. Тренеры намеренно объединяли в пары участников из разных залов, чтобы они могли познакомиться с различными стилями ведения боя.
«Я занимаюсь полгода, и первый спарринг для меня был очень трудным и страшным, — поделилась Ника, одна из участниц. — Сильный мандраж, совсем другой уровень. Но я поняла, что мне есть куда расти. Бить лапы или мешок — одно, а когда перед тобой живой человек, который думает и отвечает, — совсем другое».
Программа включала разминку, упражнения на снарядах и спарринги. В своем зале спортсмен быстро привыкает к манере поведения товарищей, а здесь приходится подстраиваться на ходу — к необычной скорости и тактике.
Тренеры высоко оценили старания участников. После завершения поединка соперники обсуждали успешные моменты и обменивались рукопожатиями. Эти сборы поддерживают связь между клубами двух регионов и не дают бойцам терять форму.