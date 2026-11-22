22 ноября 2026, 18:25

Фото: Елена Шумакова

В Центральном офицерском клубе Сергиева Посада состоялась сводная тренировка, в которой приняли участие около 50 боксеров. Такие мероприятия для местных клубов стали традицией и проводятся регулярно, объединяя представителей школ Московской и Ярославской областей. В этом бою встретились как новички, так и опытные спортсмены.





Цель этих спаррингов — не завоевание медалей, а развитие навыков взаимодействия с новым противником. Тренеры намеренно объединяли в пары участников из разных залов, чтобы они могли познакомиться с различными стилями ведения боя.





«Я занимаюсь полгода, и первый спарринг для меня был очень трудным и страшным, — поделилась Ника, одна из участниц. — Сильный мандраж, совсем другой уровень. Но я поняла, что мне есть куда расти. Бить лапы или мешок — одно, а когда перед тобой живой человек, который думает и отвечает, — совсем другое».