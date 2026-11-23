Сотрудники подольского ВЗУ «Центральный» провели экскурсию для школьников
Учащиеся школы №18 имени Подольских курсантов познакомились с работой водозаборного узла «Центральный» в Подольске. Экскурсия проходила в рамках городской профориентации, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Провёл экскурсию начальник службы водопроводных насосных станций Подольского водоканала. Он подробно рассказал о функционировании современной системы водоснабжения.
«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать, чем поделиться. Это, например, большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев.
Школьники познакомились с процессами водоподготовки. Они узнали, как осуществляется двойное обеззараживание воды с использованием ультрафиолета и гипохлорита натрия; каким образом автоматизированные системы управления обеспечивают стабильную работу оборудования; кто отвечает за безопасность и качество питьевой воды по микробиологическим показателям.
Экскурсию завершили дегустацией артезианской воды и открытой беседой.
«Такие встречи помогают старшеклассникам познакомиться с техническими специальностями, увидеть работу коммунального предприятия изнутри, узнать о возможностях профессионального развития в сфере водоснабжения», – добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что для студентов Щёлковского колледжа устроили экскурсию на водозаборный узел №3. Это второй по мощности в ВЗУ в Щёлковском городском округе,
Ребята учатся на техников-теплотехников, а в будущем займутся эксплуатацией и обслуживанием инженерных систем, отвечающих за тепло- и водоснабжение зданий. Студенты узнали, как устроена работа водозаборного узла изнутри, как вода поднимается из артезианских скважин, проходит этапы водоподготовки и направляется в городскую сеть.
В лаборатории водоканала студенты сами выполнили экспресс‑тесты. Они провели анализ воды и попробовали себя в роли специалистов, отвечающих за её качество.