В Одинцове пресекли незаконную перевозку 60 кубометров строительных отходов
В Одинцовском городском округе прошёл рейд по пресечению незаконной перевозки отходов строительства, сноса и грунтов. Удалось предотвратить сброс 60 кубометров груза, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
«Рейд сотрудники Минчистоты провели вместе со специалистами областного Минэкологии, МВД России и Главного управления региональной безопасности Подмосковья. Проверили 34 единицы транспорта. У пяти водителей не было документов, необходимых для перевозки строительных отходов. Составили три протокола об административном правонарушении. Три транспортных средства поместили на штрафстоянку», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что водители должны иметь специальный талон на вывоз отходов. Получить его можно на региональном портале госуслуг.