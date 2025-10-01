Юных жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Экоподмосковье»

01 октября 2025, 11:31

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Стартовал приём работ на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Конкурс проводят каждый год по инициативе Общественной палаты Московской области и Мособлдумы при поддержке Минэкологии региона и Российского экологического общества.

«Экологическое просвещение должно начинаться с самых ранних лет. Только так мы сможем воспитать поколения, ответственные за сохранение окружающей среды. Именно поэтому конкурс «Экоподмосковье» имеет такое большое значение. За время его проведения в нём приняли участие свыше семи тысяч человек. Уверен, что число молодых художников будет только расти», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.