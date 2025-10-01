Юных жителей региона приглашают принять участие в конкурсе «Экоподмосковье»
Стартовал приём работ на конкурс детского рисунка «Экоподмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Конкурс проводят каждый год по инициативе Общественной палаты Московской области и Мособлдумы при поддержке Минэкологии региона и Российского экологического общества.
«Экологическое просвещение должно начинаться с самых ранних лет. Только так мы сможем воспитать поколения, ответственные за сохранение окружающей среды. Именно поэтому конкурс «Экоподмосковье» имеет такое большое значение. За время его проведения в нём приняли участие свыше семи тысяч человек. Уверен, что число молодых художников будет только расти», – сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Виталий Мосин.В этом году организаторы предлагают несколько тем для рисунков и плакатов: «Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения: леса, воздух, вода, почва», «Моя экосемья» «Экогруппа/экокласс» «Мои домашние питомцы, которых спасли и приютили», «РСО в действии – как устроен раздельный сбор отходов в моем подъезде, дворе, населённом пункте».
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области в возрасте от четырёх лет до 21 года. Приём заявок и работ продлится до 20 декабря.
Все подробности можно узнать по ссылке.