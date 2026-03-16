В подмосковной Госавтоинспекции назвали солнце врагом пешехода
Яркие солнечные лучи в межсезонье часто ослепляют водителей, поэтому солнце можно считать настоящим врагом пешехода. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
Иногда пешеходы буквально растворяются в бликах солнечного света. Их ошибка - думать, что, если машина едет медленно, водитель контролирует ситуацию.
«В момент ослепления водитель дезориентирован. Он не остановится перед вами, даже если едет со скоростью 20 км/ч. Не доверяйте медленным машинам, а доверяйте только зрительному контакту с водителем. Используйте регулируемые пешеходные переходы», – отметили в подмосковной ГАИ.Там добавили, что сотрудники ведомства сейчас работают в усиленном режиме. Они напоминают водителям о внимательности, а детям – об осторожности.