Достижения.рф

Стала известна причина столкновения трамваев на северо-западе Москвы

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В столичном департаменте транспорта назвали предварительную причину столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы.



В ведомстве отметили, что эксперты продолжают детально изучать ситуацию с ДТП трамваев на улице Водников.

«Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», — сообщили в департаменте транспорта.
Напомним, что два трамвая, столкнувшиеся накануне, следовали по маршруту №6. По последним сведениям столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.

Отмечается, что случившееся столкновение трамваев в Москве стало крупнейшим за последние 10 лет.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0