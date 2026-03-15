Стала известна причина столкновения трамваев на северо-западе Москвы

Дептранс назвал предварительную причину ДТП с двумя трамваями в Москве
В столичном департаменте транспорта назвали предварительную причину столкновения двух трамваев на северо-западе Москвы.
В ведомстве отметили, что эксперты продолжают детально изучать ситуацию с ДТП трамваев на улице Водников.
«Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании-производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», — сообщили в департаменте транспорта.Напомним, что два трамвая, столкнувшиеся накануне, следовали по маршруту №6. По последним сведениям столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей.
Отмечается, что случившееся столкновение трамваев в Москве стало крупнейшим за последние 10 лет.