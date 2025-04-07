Подмосковных музыкантов пригласили на конкурс молодёжных джазовых коллективов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подмосковные музыканты смогут принять участие в IV Всероссийском конкурсе молодёжных джазовых коллективов. Конкурс проводит Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана при содействии Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Заявки принимаются до 20 апреля. Победители конкурса смогут принять участие в Moscow Jazz Festival – самом крупном в России джазовом фестивале. Он пройдёт в столице с 9 по 15 июня. Возможность выступить на концертах фестиваля получат около 100 музыкальных коллективов. Они также смогут продолжить работу с ведущими джазовыми музыкантами и композиторами», – рассказали в ведомстве.Подать заявку и познакомиться с Положением о проведении конкурса можно по ссылке.
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Лора Луганская