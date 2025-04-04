Участниками проекта «Театральный поединок» в этом году станут 32 коллектива

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Конкурсная программа весенней серии игр Молодёжного проекта «Театральный поединок» стартует 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В весенней серии в 2025 году проведут 16 межгородских поединков. Участие в них примут 32 молодёжных театральных коллектива. В этом году игры пройдут в городах Клин, Видное, Обухово, Павловский Посад, Дедовск, Пересвет, Долгопрудный, Одинцово и Красково», – говорится в сообщении.В четырёх городах Подмосковья – Дедовске, Яхроме, Подольске и Электростали – провели кастинг-встречи проекта. Участники познакомились с педагогами проекта и друг с другом, попробовали силы в игре и сформировали команды, которые будут участвовать в проекте. Также прошли мастер-классы по актёрской импровизации,
Жители городов-участников проекта, друзья и болельщики могут поддержать любимую команду. Расписание выступлений можно найти на сайте проекта.
Вход будет свободным, однако требуется предварительная регистрация.
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Лора Луганская