Подмосковных пенсионеров начали обучать использованию мессенджера МАХ
Образовательную программу «Освой МАХ» запустили для участников подмосковного проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Обучающий курс создали сами разработчики мессенджера.
«За шесть уроков слушатели узнают, как создать профиль, настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свой аккаунт от взлома, записывать видеообращения, создавать групповые чаты и делать групповые звонки», — говорится в сообщении.В рамках пилотного проекта курс запустили в клубах «Активное долголетие» в шести округах региона: Орехово-Зуевском, Красногорске, Пушкинском, Одинцовском, Королёве и Клину. В дальнейшем программу планируют распространить на все округа.