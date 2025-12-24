В Госдуме предложили обязать блогеров размещать патриотическую рекламу

24 декабря 2025, 13:33

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сенатор от Крыма Сергей Карякин предложил обязать блогеров и владельцев крупных интернет-каналов публиковать социальную рекламу, направленную на пропаганду семейных ценностей, патриотизма, культуры и здоровья. Инициатива касается платформ, социальных сетей и видеохостингов.