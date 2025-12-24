В Госдуме предложили обязать блогеров размещать патриотическую рекламу
Сенатор от Крыма Сергей Карякин предложил обязать блогеров и владельцев крупных интернет-каналов публиковать социальную рекламу, направленную на пропаганду семейных ценностей, патриотизма, культуры и здоровья. Инициатива касается платформ, социальных сетей и видеохостингов.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», по словам Карякина, сегодня в интернете преобладает реклама маркетплейсов, ставок и казино, тогда как социально значимый контент почти отсутствует. Он отметил, что действующий закон «О рекламе» не учитывает современной роли цифровых платформ в формировании общественных установок.
Законопроект предлагает крупным платформам размещать социальную рекламу не менее 5% от общего объема рекламного контента. Владельцы публичных аккаунтов и блогеры с большой аудиторией должны публиковать такой контент хотя бы раз в месяц. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила Комитету по экономической политике рассмотреть инициативу.
Читайте также: