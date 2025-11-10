Воробьёв: полиция раскрыла в Подмосковье с начала года 37 000 преступлений
Видео: t.me/vorobiev_live
Подмосковные полицейские в этом году раскрыли более 37 000 преступлений.
Такой статистикой поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя сотрудников органов внутренних дел России и ветеранов МВД с профессиональным праздником.
«Правопорядок и безопасность миллионов жителей Подмосковья обеспечивают более 30 000 человек. С начала 2025 года раскрыто свыше 37 000 преступлений, в том числе 674 – прошлых лет. Это результат слаженной, целенаправленной работы от оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с экономическими и киберпреступлениями до профилактики правонарушений и оперативного реагирования на угрозы», – написал глава региона в своём Telegram-канале.Особые слова благодарности Воробьёв адресовал тем, кто добровольно участвует в спецоперации.
«Ваша решимость, стойкость и верность присяге – пример настоящего патриотизма. Уверен, что именно благодаря профессионализму, законности, человечности и ответственности формируется современный облик правоохранительной службы в регионе», – подчеркнул губернатор.Он поблагодарил начальника подмосковного главка МВД Виктора Паукова и всю его команду за профессионализм, верность долгу и повседневную службу, пожелав крепкого здоровья, стабильности и успехов.