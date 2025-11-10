Воробьёв: полиция раскрыла в Подмосковье с начала года 37 000 преступлений

10 ноября 2025, 13:50

Видео: t.me/vorobiev_live

Подмосковные полицейские в этом году раскрыли более 37 000 преступлений.





Такой статистикой поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя сотрудников органов внутренних дел России и ветеранов МВД с профессиональным праздником.



«Правопорядок и безопасность миллионов жителей Подмосковья обеспечивают более 30 000 человек. С начала 2025 года раскрыто свыше 37 000 преступлений, в том числе 674 – прошлых лет. Это результат слаженной, целенаправленной работы от оперативно-розыскных мероприятий и борьбы с экономическими и киберпреступлениями до профилактики правонарушений и оперативного реагирования на угрозы», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

«Ваша решимость, стойкость и верность присяге – пример настоящего патриотизма. Уверен, что именно благодаря профессионализму, законности, человечности и ответственности формируется современный облик правоохранительной службы в регионе», – подчеркнул губернатор.

