В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья около 300 человек
297 человек расселили из аварийного жилья в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
Все переселенцы на прошлой неделе были из Шатуры. Там расселили 139 жилых помещений общей площадью более 5 800 квадратных метров.
«Людям выплатили выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.Отмечается, что шести округах Подмосковья в настоящее время продолжается строительство домов с квартирами для переселенцев. В частности, в Шатуре два таких дома строят на Спортивной лице. Туда из ветхого жилого фонда переселят свыше 620 человек.
В министерстве добавили, что строительство домов для переселенцев завершили в 2025 году в Подольске, Луховицах и Жуковском.