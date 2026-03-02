Достижения.рф

В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья около 300 человек

297 человек расселили из аварийного жилья в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.



Все переселенцы на прошлой неделе были из Шатуры. Там расселили 139 жилых помещений общей площадью более 5 800 квадратных метров.

«Людям выплатили выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шести округах Подмосковья в настоящее время продолжается строительство домов с квартирами для переселенцев. В частности, в Шатуре два таких дома строят на Спортивной лице. Туда из ветхого жилого фонда переселят свыше 620 человек.

В министерстве добавили, что строительство домов для переселенцев завершили в 2025 году в Подольске, Луховицах и Жуковском.
