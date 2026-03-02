В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья около 300 человек

02 марта 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

297 человек расселили из аварийного жилья в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.





Все переселенцы на прошлой неделе были из Шатуры. Там расселили 139 жилых помещений общей площадью более 5 800 квадратных метров.





«Людям выплатили выкупную стоимость жилья», — говорится в сообщении.