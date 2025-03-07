Подмосковных управленцев пригласили на конкурс «Лидеры строительной отрасли»

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Стартовал приём заявок на участие в V всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли», попробовать свои силы могут представители органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества из разных российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.
«К участию в конкурсе приглашаются сотрудники региональных профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, общественники, строители-управленцы и предприниматели. Анкеты участников принимаются на официальном сайте конкурса в срок до 1 июня», — говорится в сообщении.Очный финал конкурса будет проходить с 7 по 10 августа в Ярославле. Финалистов ждут тренинги с лидерами строительной отрасли России и зарубежными экспертами, мастер-классы и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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