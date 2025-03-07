Подмосковных управленцев пригласили на конкурс «Лидеры строительной отрасли»

Следите за нашими новостями в удобном формате

Стартовал приём заявок на участие в V всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли», попробовать свои силы могут представители органов власти, общественных организаций и бизнес-сообщества из разных российских регионов, включая Московскую область, сообщает пресс-служба конкурса.