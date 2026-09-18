В Подмосковье поймали приезжего рецидивиста с наркотиками

18 сентября 2026, 14:55

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

29-летнего ранее судимого приезжего из Хабаровского края задержали в Пушкинском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Подозрительного прохожего заметил автопатруль росгвардейцев. Мужчина постоянно оглядывался и проверял телефон, а заметив патрульную машину, выбросил красный свёрток, который до этого держал в руках, и попытался скрыться в лесу.





«Мужчину остановили. В ходе беседы он признался, что при нём находится наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.