В Подмосковье поймали приезжего рецидивиста с наркотиками
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
29-летнего ранее судимого приезжего из Хабаровского края задержали в Пушкинском округе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Подозрительного прохожего заметил автопатруль росгвардейцев. Мужчина постоянно оглядывался и проверял телефон, а заметив патрульную машину, выбросил красный свёрток, который до этого держал в руках, и попытался скрыться в лесу.
«Мужчину остановили. В ходе беседы он признался, что при нём находится наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским. Выяснилось, что ранее задержанного судили за кражу и угрозу убийством. Теперь против него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».