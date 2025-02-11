Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Узбекистан

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает подмосковных предпринимателей поучаствовать в многоотраслевой бизнес-миссии в Узбекистан. Поездка в Ташкент пройдёт 22-24 апреля, рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Для участия в бизнес-миссии приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья, которые активно развивают экспортные каналы и планируют начать поставки в Узбекистан. Они представят продукцию потенциальным покупателям и наладят торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи», – рассказали в ведомстве.Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные оплатят сами участники.
Для участия в миссии нужно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 14 февраля включительно.
По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда Сергею Филиппову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 14) или по электронной почте fsn@exportmo.ru.
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Лора Луганская