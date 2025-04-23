100 тысяч за идею: Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)
Продюсер Иосиф Пригожин объявил конкурс с призовым фондом в 100 тысяч рублей на самую оригинальную концепцию нового альбома своей супруги, певицы Валерии, и на самый креативный ролик. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пригожин подчеркнул, что пока идей для нового альбома нет, но он уверен, что и необходимости «у кого-то что-то срисовывать» тоже нет.
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«Мы и сами в состоянии что-то новое и интересное придумывать. Я могу объявить конкурс. За лучшую идею гонорар обещаю, кто сделает креативный reels – приходите. От 100 тысяч рублей. Мне пишите в личку в запрещенную сеть», – отметил продюсер.Пригожин также дал небольшую подсказку: в результате новый альбом должен получиться феерическим.
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Анастасия Чинкова