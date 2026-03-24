В Подмосковье за год планируют реализовать 90 проектов техсуверенитета
В Московской области в этом году планируют реализовать 90 инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Подмосковные предприятия продолжают работу над обеспечением и укреплением технологического суверенитета в сфере промышленности.
«В этом году в регионе запланировано 90 инвестпроектов. Суммарный объём инвестиций составляет 75 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в Московской области создадут 5700 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Например, компания «КППП РУСКОН» планирует реализовать проект по производству кормов для непродуктивных животных. Инвестиции оценивают в 780 млн рублей.
Со своим проектом рассчитывает стартовать компания «ПК ПЕЧАГИН». Она завершает строительство современного производства майонеза и соусов. Инвестиции превысят 600 млн рублей.
Зиновьева также напомнила, что всего сейчас в Московской области на разных стадиях реализации находится более 450 проектов технологического суверенитета. Общий объём инвестиций составляет 347,5 млрд рублей.