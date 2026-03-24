В Подмосковье за год планируют реализовать 90 проектов техсуверенитета

24 марта 2026, 22:35

В Московской области в этом году планируют реализовать 90 инвестиционных проектов, направленных на укрепление технологического суверенитета. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.





Подмосковные предприятия продолжают работу над обеспечением и укреплением технологического суверенитета в сфере промышленности.

«В этом году в регионе запланировано 90 инвестпроектов. Суммарный объём инвестиций составляет 75 млрд рублей. В результате реализации этих проектов в Московской области создадут 5700 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.